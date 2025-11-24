Суддя та адвокат за хабарі ухвалювали «потрібні» рішення в судах Одеси

СБУ та НАБУ провели спільну операцію з нейтралізації судових оборудок в Одесі.

За результатами комплексних заходів викрито місцевого суддю та адвокатку, які «торгували» судовими рішеннями у портовому місті, повідомляє СБУ.



Фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо «потрібної» ухвали.



Вартість такої «послуги» становила 10 тис. американських доларів.



Першу частину хабаря відповідач мав передати фігурантам як «аванс» до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення.



Співробітники СБУ та НАБУ задокументували злочини організаторів схеми та викрили їх «на гарячому» ‒ після передачі останньої частини неправомірної вигоди.



Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі).



Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників судових махінацій.



Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.