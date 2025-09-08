На будівлі Королівського суду в Лондоні з’явився новий мурал Бенксі

Британський художник Бенксі створив новий мурал на будівлі Королівського суду в Лондоні. Художник оприлюднив фото малюнку в Instagram.

На новому муралі зображений суддя у традиційній перуці та чорній мантії, який молотком б’є протестувальника, що лежить на землі. При цьому на плакаті протестувальника помітна пляма крові.

Як пише ВВС, на фотографіях у соцмережах видно, що твір мистецтва вже прикрили великими пластиковими листами та двома металевими бар’єрами.

Хоча мурал не містить прямого посилання на конкретну причину чи подію, його поява відбулася через два дні після того, як у британській столиці під час протесту проти заборони Palestine Action затримали майже 900 людей.

ForUA нагадує, наприкінці травня Бенксі показав свій новий твір. Художник зобразив на стіні чорний маяк, а нанесена на тротуар тінь від стовпчика, встановленого перед малюнком, нібито перетікає в основу маяка. На муралі є напис: "Я хочу бути тим, що ти бачиш у мені".