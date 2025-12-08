﻿
Столиця

Відключення світла: сьогодні киян знову очікують жорсткі обмеження

Відключення світла: сьогодні киян знову очікують жорсткі обмеження

У Києві 8 грудня знову застосовуватимуться графіки відключень електроенергії. Світло може зникати до трьох разів на добу через наслідки чергової ворожої атаки, що сталася кілька днів тому, повідомляє ДТЕК.

У компанії поінформували, що сьогодні відключення електроенергії в столиці відбуватимуться за наступними графіками:

1.1 черга — з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

1.2 черга — з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

2.1 черга — з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;

2.2 черга — з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;

3.1 черга — з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

3.2 черга — з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

4.1 черга — з 02:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

4.2 черга — з 00:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

5.1 черга — з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;

5.2 черга — з 05:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;

6.1 черга — з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;

6.2 черга — з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 20:00.

У ДТЕК також закликали мешканців стежити за оновленнями графіків та раціонально користуватися електроенергією.

 

Раніше ForUa повідомляло, як отримати енергонезалежність за цілком розумні гроші.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

електропостачанняелектромережіграфіки відключеньграфіки для Києвавідключення світла 8 грудня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 8 грудня: подекуди дощ та поривчастий вітер
Суспiльство 08.12.2025 06:28:26
Погода 8 грудня: подекуди дощ та поривчастий вітер
Читати
У Британії активісти осквернили королівські коштовності – Лондонський Тауер закритий
Свiт 07.12.2025 16:51:49
У Британії активісти осквернили королівські коштовності – Лондонський Тауер закритий
Читати
Каллас заявила, що не вважає критику Європи з боку адміністрації Трампа загрозою
Свiт 07.12.2025 16:22:45
Каллас заявила, що не вважає критику Європи з боку адміністрації Трампа загрозою
Читати

Популярнi статтi