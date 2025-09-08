СБУ знешкодила банду, яка діяла у п’яти регіонах

СБУ та Нацполіція нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців одразу п’яти регіонів України. Одним з 12 учасників банди був колишній “смотрящий” за Оленівською колонією, повідомляє СБУ.

Чим займалося злочинне угруповання: що відомо

Як встановило розслідування, бандити вимагали гроші у підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам.

Задокументовано, як зловмисники вимагали $800 тис. у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті.

Ще в одному з епізодів бандити вимагали від військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника – обіцяли “відвідати” його близьких і знищити все сімейне майно.

За матеріалами справи, координацією дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як “смотрящі” за кількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Під час спецоперації одного з них затримали просто на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу.

Решту учасників ОЗУ затримано за місцями проживання, а також під час передання їм частини “данини” від потерпілого.

Встановлено, що крім чотирьох організаторів банди (“смотрящих”), до її складу входили кримінальні елементи, більшість з яких вже відбували покарання за розбій, вимагання та інші тяжкі злочини.

Під час 28 обшуків у фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей виявлено:

майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті та 7 автомобілів преміум-класу;

вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, розписки від потерпілих та інші речові докази злочинів.

Наразі затриманим оголошено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.