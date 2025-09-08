Трамп пообіцяв дізнатися все про звіряче вбивство українки в Північній Кароліні

Президент США Дональд Трамп відреагував на резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна та заявив, що "до завтрашнього ранку дізнається все про це", заявив в етері телеканалу Fox News.

На питання кореспондента, чи бачив він відео вбивства, яке широко розійшлось по соцмережах, Трамп відповів "Ні, я про це не чув". Після уточнення того, коли та з ким це сталося він відповів: "А, розумію, так. Я бачу відео. До завтрашнього ранку я все про це дізнаюся".

Як повідомлялось 26 серпня, бездомний убив 23-річну українську біженку в американському місті Шарлотт . Вона отримала численні ножові поранення та померла на зупинці громадського транспорту в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна. Звинувачення у вбивстві першого ступеня були висунуті 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому.

Поліція не оприлюднила інформацію про те, що призвело до смертельного ножового поранення у п'ятницю. Розслідування інциденту триває, повідомляє видання.