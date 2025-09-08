39-річна одеситка викинула немовля з вікна багатоповерхівки

В Одесі 39-річна жінка викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. Немовля загинуло.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
8 вересня до поліції звернулася завідувачка одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси. Вона повідомила, що біля будівлі виявили немовля без ознак життя.
Правоохоронці виїхали на місце і встановили, що 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події.
Розв’язують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини трагічної події встановлюються.
Куди можна звертатися по допомогу
- На цілодобову Національну гарячу лінію для дітей та молоді — 116 111 або 0 800 500 225.
- На цілодобову Національну лінію з питань запобігання суїцидам та підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine — 7333.
- На цілодобову Національну гарячу лінію із запобігання домашньому насильству, гендерній дискримінації та торгівлі людьми — 116 123 або 0 800 500 335.
- На цілодобову гарячу лінію психологічної підтримки для дітей і дорослих ГО «Людина в біді» — 0 800 210 160.
На лінію безоплатної психологічної допомоги від фонду «Голоси дітей» — 0 800 210 106, а також у Telegram-бот або Viber-бот.
- До Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи — (044) 456 17 02, (044) 456 17 25.
На лінію безоплатної психологічної допомоги від Національної психологічної асоціації (для українців, яких прямо чи опосередкована зачепила війна) — 0 800 100 102 (працює з 10:00 до 20:00).Автор: Богдан Моримух