﻿
Надзвичайні події

39-річна одеситка викинула немовля з вікна багатоповерхівки

39-річна одеситка викинула немовля з вікна багатоповерхівки

В Одесі 39-річна жінка викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. Немовля загинуло.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

8 вересня до поліції звернулася завідувачка одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси. Вона повідомила, що біля будівлі виявили немовля без ознак життя.

Правоохоронці виїхали на місце і встановили, що 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події.

Розв’язують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини трагічної події встановлюються.

Куди можна звертатися по допомогу

  • На цілодобову Національну гарячу лінію для дітей та молоді — 116 111 або 0 800 500 225.
  • На цілодобову Національну лінію з питань запобігання суїцидам та підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine — 7333.
  • На цілодобову Національну гарячу лінію із запобігання домашньому насильству, гендерній дискримінації та торгівлі людьми — 116 123 або 0 800 500 335.
  • На цілодобову гарячу лінію психологічної підтримки для дітей і дорослих ГО «Людина в біді» — 0 800 210 160.

На лінію безоплатної психологічної допомоги від фонду «Голоси дітей» — 0 800 210 106, а також у Telegram-бот або Viber-бот.

  • До Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи — (044) 456 17 02, (044) 456 17 25.

На лінію безоплатної психологічної допомоги від Національної психологічної асоціації (для українців, яких прямо чи опосередкована зачепила війна) — 0 800 100 102 (працює з 10:00 до 20:00).

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Одесаполіціязлочинпсихологічна допомоганемовля
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Делегація ЄС їде до США: що обговорюватимуть за закритими дверима
Головне 08.09.2025 11:14:47
Делегація ЄС їде до США: що обговорюватимуть за закритими дверима
Читати
Серпень став місяцем втрат і мінімальних здобутків ворога — Сирський
Головне 08.09.2025 10:55:53
Серпень став місяцем втрат і мінімальних здобутків ворога — Сирський
Читати
Захист титулу: Усика звільнили від обов’язкового бою
Спорт 08.09.2025 10:31:48
Захист титулу: Усика звільнили від обов’язкового бою
Читати

Популярнi статтi