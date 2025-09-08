Лікарку з Житомира судитимуть за хабарі: брала до $600 за оформлення інвалідності

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно лікарки-невролога з Житомира, яка звинувачується в отриманні хабарів за допомогу в оформленні інвалідності. Обвинувальний акт вже направлено до суду.

За даними слідства, після ліквідації медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) лікарка відігравала ключову роль у процесі встановлення інвалідності. З березня 2025 року вона систематично вимагала до 600 доларів США з пацієнтів, які проходили обстеження. За ці гроші вона обіцяла пришвидшити бюрократичні процедури, хоча більшість пацієнтів мали реальні захворювання, що відповідали критеріям для отримання інвалідності.

У липні 2025 року злочинну діяльність лікарки було викрито. Їй оголосили підозру в іншому кримінальному провадженні, що стосується оформлення фіктивних медичних документів та незаконного встановлення груп інвалідності чоловікам призовного віку.

Після оприлюднення інформації в ЗМІ до правоохоронців звернулося кілька осіб, які надали свідчення щодо корупційних дій у медичному закладі та, зокрема, провини згаданої лікарки.

Жінка обвинувачується за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі фігурантка вже не бере участі в процесі присвоєння груп інвалідності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що на Харківщині завідувач відділення організував схему ухилення від мобілізації.