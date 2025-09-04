На Харківщині завідувач відділення організував схему ухилення від мобілізації

У Харкові викрито корупційну схему, що дозволяла військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Її організатором виявився завідувач ортопедично-травматологічного відділення «Університетської клініки» Харківського національного медичного університету, Валентин Журавльов.

Згідно з постановою суду від 2 вересня, слідство встановило, що протягом 2023-2024 років лікар діяв у змові з неврологом та завідувачем медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Разом вони оформляли фіктивні медичні документи, на підставі яких військовозобов'язані отримували інвалідність та, відповідно, відстрочку від служби.

Валентин Журавльов, як ідеться в матеріалах справи, особисто підробляв медичні виписки та направлення на МСЕК, координуючи дії всіх учасників оборудки.

За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але з можливістю звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном. Це рішення викликало резонанс у суспільстві, оскільки умовний термін за подібні злочини в умовах війни багатьма сприймається як надто м'яке покарання.

Корупційні скандали навколо ХНМУ

Цей випадок — не перший, що кидає тінь на репутацію Харківського національного медичного університету. Нещодавно, 25 вересня, проректора Валерія М’ясоєдова обрали новим ректором, що також супроводжувалося скандалом, пов’язаним із виборами.

Сам М'ясоєдов в інтерв'ю Ґвара Медіа визнав наявність скандалу навколо виборів, а також обговорив інші актуальні для університету питання, зокрема вступну кампанію та важливість офлайн-навчання для студентів-медиків. Проте, як свідчить ситуація з Валентином Журавльовим, проблеми університету виходять за рамки освітнього процесу та торкаються глибинних корупційних схем.

