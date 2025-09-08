Туреччина на порозі політичної кризи: соціальні мережі заблоковані, вулиці заповнені протестувальниками

У Туреччині спалахнули масові протести, що були спричинені рішенням суду про усунення з посад керівництва Стамбула. На їхнє місце були призначені особи, лояльні до чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Це викликало значне обурення серед прихильників опозиції, які вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення.

Протести швидко набрали обертів, а їхні учасники звинувачують владу в підриві демократичних інституцій та узурпації влади. У відповідь на зростаючу напругу, в Туреччині було обмежено доступ до більшості популярних соціальних мереж, включно з Telegram, YouTube, WhatsApp, Instagram та Facebook. Крім того, надходять повідомлення про перебої в роботі інтернету в різних регіонах країни.

Ситуація залишається напруженою, адже протестувальники вимагають повернення обраного керівництва Стамбула на свої посади та припинення, на їхню думку, авторитарних дій уряду. Поки що невідомо, як саме влада реагуватиме на ці масові виступи та чи буде відновлено доступ до заблокованих ресурсів.

Нагадаймо, раніше Ердоган заявив, що ні Путін, ні Зеленський не готові до зустрічі один з одним