Сенсації MTV VMAs 2025: хто підкорив серця фанатів і отримав престижні нагороди

У Нью-Йорку відбулася церемонія MTV Video Music Awards 2025, яка принесла низку яскравих моментів та несподіваних перемог. Леді Гага очолила список лауреатів, вигравши 12 номінацій, включно з престижною нагородою «Артист року».

Поп-ікона була одночасно на двох локаціях: вона виступала у рамках розпроданого туру «Mayhem Bal» у Медісон-сквер-гарден та брала участь у церемонії MTV VMAs. Пісні «Abracadabra» та «The Dead Dance» Леді Гага виконала на запис, який транслювався під час заходу. «Я не можу описати, що це для мене означає», — емоційно зазначила Леді Гага, присвятивши нагороду своїм шанувальникам.

Серед інших переможців — Аріана Гранде, яка отримала три нагороди, включаючи «Відео року» за кліп «Brighter Days Ahead». «Цей проект про важку працю, яка зцілює любі травми, повертається до нашого молодого «я» та створює безпеку у власному житті», — сказала Гранде під час прийняття нагороди. Вона також презентувала спеціальну нагороду Michael Jackson Video Vanguard Award, яку цього року отримала Мерая Кері.

Також три нагороди здобула Сабріна Карпентер, яка разом із танцюристами виступила з піснями «Tears» та з акцентом на підтримку прав трансгендерів. На церемонії також відзначилися Бейонсе та Тейлор Свіфт, але цього разу обидві були номіновані лише в категорії «Артист року».

Повний список переможців MTV VMAs 2025:

Відео року – Аріана Ґранде – Brighter Days Ahead

Найкращий попартист – Сабріна Карпентер

Найкращий хіп-хоп – Doechii – Anxiety

Найкращий рок – Coldplay – All My Love

Найкраще латино – Шакіра – Soltera

Найкраще довготривале відео – Аріана Ґранде – Brighter Days Ahead

Відео заради добра – Charli XCX – Guess ft. Billie Eilish

Найкраща режисура – Леді Гага – Abracadabra

Найкраща арт-дирекція – Леді Гага – Abracadabra

Найкраща операторська робота – Кендрік Ламар – Not Like Us

Найкращий монтаж – Тейт Мак-Рей – Just Keep Watching

Найкраща хореографія – Doechii – Anxiety

Найкращі візуальні ефекти – Сабріна Карпентер – Manchild

Найкраща група – Blackpink

Найкраща колаборація – Леді Гага & Бруно Марс – Die With a Smile

Найкращий поп – Аріана Ґранде – Brighter Days Ahead

Найкращий альбом – Сабріна Карпентер – Short n’ Sweet

MTV Push виступ року – Katseye – Touch

Пісня року – Rosé & Бруно Марс – Apt.

Найкращий афробіт – Tyla – Push 2 Start

Найкращий K-pop – Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again

Найкраще кантрі – Меган Мороні – Am I Okay?

Артист року – Леді Гага

Пісня літа – Тейт Мак-Рей – Just Keep Watching

Найкраща альтернатива – Sombr – Back to Friends

Найкращий R&B – Мерая Кері – Type Dangerous

Найкращий новий артист – Алекс Воррен

Премія імені Майкла Джексона Video Vanguard – Мерая Кері

Rock the Bells Visionary Award – Busta Rhymes

Латино-ікона – Рікі Мартін

