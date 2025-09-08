Сенсації MTV VMAs 2025: хто підкорив серця фанатів і отримав престижні нагороди

У Нью-Йорку відбулася церемонія MTV Video Music Awards 2025, яка принесла низку яскравих моментів та несподіваних перемог. Леді Гага очолила список лауреатів, вигравши 12 номінацій, включно з престижною нагородою «Артист року».
Поп-ікона була одночасно на двох локаціях: вона виступала у рамках розпроданого туру «Mayhem Bal» у Медісон-сквер-гарден та брала участь у церемонії MTV VMAs. Пісні «Abracadabra» та «The Dead Dance» Леді Гага виконала на запис, який транслювався під час заходу. «Я не можу описати, що це для мене означає», — емоційно зазначила Леді Гага, присвятивши нагороду своїм шанувальникам.
Серед інших переможців — Аріана Гранде, яка отримала три нагороди, включаючи «Відео року» за кліп «Brighter Days Ahead». «Цей проект про важку працю, яка зцілює любі травми, повертається до нашого молодого «я» та створює безпеку у власному житті», — сказала Гранде під час прийняття нагороди. Вона також презентувала спеціальну нагороду Michael Jackson Video Vanguard Award, яку цього року отримала Мерая Кері.
Також три нагороди здобула Сабріна Карпентер, яка разом із танцюристами виступила з піснями «Tears» та з акцентом на підтримку прав трансгендерів. На церемонії також відзначилися Бейонсе та Тейлор Свіфт, але цього разу обидві були номіновані лише в категорії «Артист року».
Повний список переможців MTV VMAs 2025:
Відео року – Аріана Ґранде – Brighter Days Ahead
Найкращий попартист – Сабріна Карпентер
Найкращий хіп-хоп – Doechii – Anxiety
Найкращий рок – Coldplay – All My Love
Найкраще латино – Шакіра – Soltera
Найкраще довготривале відео – Аріана Ґранде – Brighter Days Ahead
Відео заради добра – Charli XCX – Guess ft. Billie Eilish
Найкраща режисура – Леді Гага – Abracadabra
Найкраща арт-дирекція – Леді Гага – Abracadabra
Найкраща операторська робота – Кендрік Ламар – Not Like Us
Найкращий монтаж – Тейт Мак-Рей – Just Keep Watching
Найкраща хореографія – Doechii – Anxiety
Найкращі візуальні ефекти – Сабріна Карпентер – Manchild
Найкраща група – Blackpink
Найкраща колаборація – Леді Гага & Бруно Марс – Die With a Smile
Найкращий поп – Аріана Ґранде – Brighter Days Ahead
Найкращий альбом – Сабріна Карпентер – Short n’ Sweet
MTV Push виступ року – Katseye – Touch
Пісня року – Rosé & Бруно Марс – Apt.
Найкращий афробіт – Tyla – Push 2 Start
Найкращий K-pop – Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again
Найкраще кантрі – Меган Мороні – Am I Okay?
Артист року – Леді Гага
Пісня літа – Тейт Мак-Рей – Just Keep Watching
Найкраща альтернатива – Sombr – Back to Friends
Найкращий R&B – Мерая Кері – Type Dangerous
Найкращий новий артист – Алекс Воррен
Премія імені Майкла Джексона Video Vanguard – Мерая Кері
Rock the Bells Visionary Award – Busta Rhymes
Латино-ікона – Рікі Мартін
Автор: Наталка Печерська