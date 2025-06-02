Леді Гага приєдналася до другого сезону серіалу Wednesday

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно підтвердив: Леді Гага приєдналася до другого сезону серіалу "Венздей" (Wednesday). Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Її появу анонсували на фан-івенті Tudum у Лос-Анджелесі, де співачка вилізла з труни з написом "Тут спочиває королева монстрів". Роль Гага поки тримається в секреті, але вона точно з'явиться в школі, де навчається Венздей -Nevermore Academy.

Разом з цим Netflix випустив перші шість хвилин сезону - у сцені Венздей опиняється у підвалі серійного вбивці (його грає Хейлі Джоел Осмент).

Другий сезон серіалу "Венздей" вийде у двох частинах; перша вийде 6 серпня, а друга - 3 вересня.

Леді Гага стане однією з багатьох новачків у другому сезоні серіалу, до якого також додалися Стів Бушемі, Біллі Пайпер, Еві Темплтон, Оуен Пейнтер та Ноа Тейлор як постійні акторки, а також Крістофер Ллойд, Джоанна Ламлі, Тандіве Ньютон, Френсіс О'Коннор, Гейлі Джоел Осмент, Гізер Матараццо та Юнас Суотамо у запрошених ролях.

Восьмисерійний серіал першого сезону, присвячений головному персонажу "Сімейки Аддамс" - Венздей Аддамс, вийшов на Netflix 23 листопада 2022 року і встановив новий рекорд платформи за кількістю годин перегляду англомовного серіалу за перший тиждень - більш ніж 341 млн.

Телеверсія розповідає про початок навчання Венздей Аддамс в академії "Невермор" (такий собі аналог Хогвартса). Героїня намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності, перешкодити серії вбивств і розгадати таємницю сварки її батьків 25 років тому.

Роль Венздей Аддамс виконала Дженна Ортега. Її батьків - Мортішу та Гомеса - зіграли Кетрін Зета-Джонс та Луїс Гусман, а брата Пагслі - Ісаак Ордоньєс.