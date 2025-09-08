Делегація ЄС їде до США: що обговорюватимуть за закритими дверима

Делегація Європейського Союзу вирушить до Вашингтона для переговорів щодо запровадження нових санкцій проти Росії, повідомляє Bloomberg. Очікується, що обговорення проходитиме за участю США, аби узгодити спільні кроки для максимального економічного тиску на Кремль.

За даними видання, пакет обмежень може охоплювати:

- блокування близько півдесятка російських банків та енергетичних компаній;

- обмеження для платіжних і карткових систем та криптовалютних бірж;

- додаткові бар’єри для експорту російської нафти;

- санкції проти «тіньового» флоту РФ, що перевозить нафту;

- обмеження для трейдерів у третіх країнах та заборону на перестрахування танкерів, що потрапляють до списку.

Серед компаній, на які може посилюватися тиск, — Роснафта та Лукойл, позбавлені частини нинішніх винятків. Крім того, ЄС розглядає експортні заборони на товари та хімікати, які використовує російська оборонна промисловість, а також обмеження для іноземних компаній, зокрема китайських постачальників.

Також обговорюється застосування «інструменту протидії обходу санкцій» щодо Казахстану, який, за даними ЄС, постачає до Росії обладнання подвійного призначення, що використовується у виробництві зброї.

Видання зазначає, що пропозиції щодо санкцій наразі обговорюються серед послів країн ЄС і можуть бути офіційно ухвалені найближчими тижнями. Серед можливих нововведень — обмеження на видачу віз, заборони для портів, що обслуговують судна з «чорного списку», та санкції на технологічні сервіси, включно зі сферою штучного інтелекту з потенційним військовим застосуванням.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на Росію, але очікує синхронних дій від європейських партнерів. За його словами, мета санкцій — створити економічний колапс у РФ, який змусить Кремль сісти за стіл переговорів щодо завершення війни.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп повідомив, що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім для обговорення питань війни в Україні та санкційного тиску на Росію.