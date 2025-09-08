Нові правила: українцям стане складніше отримати візу США

США оновили правила подачі документів на отримання неімміграційних віз. Відтепер заявники зобов’язані звертатися лише до консульських установ у країні свого громадянства або постійного проживання.Про це повідомляється на сайті Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

У новому переліку для громадян України визначені лише два пункти прийому заяв — Варшава та Краків (Польща). Консульство США в Києві у списку відсутнє.

У Держдепі також зробиди низку важливих уточнень:

- чинні записи на співбесіди, зроблені раніше, здебільшого скасовувати не будуть;

- під час подання документів потрібно підтвердити проживання у країні, де відбувається подача;

- подання заяви в іншій країні, де заявник не проживає постійно, може суттєво ускладнити процес отримання візи.

Окрім цього, вже від 2026 року США запровадять додатковий збір у розмірі 250 доларів за кожну неімміграційну візу. Це означає, що загальна вартість туристичної візи значно зросте.

