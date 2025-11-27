Варшавський суд заарештував двох українців за диверсії на залізниці, заочно

Суд у Варшаві задовольнив клопотання прокуратури та постановив арештувати на 60 днів двох громадян України, підозрюваних у скоєнні диверсій на залізниці в Польщі. Оскільки підозрювані втекли до Білорусі, рішення набуде чинності після їхнього затримання. Про це інформує агентство РАР.

За словами представника Національної прокуратури у Варшаві Артура Казновського, суд погодився на арешт, оскільки існує висока ймовірність скоєння підозрюваними диверсій, а також ризик перешкоджання слідству, втечі та переховування.

Казновський повідомив, що після подання матеріалів до суду буде винесено рішення про оголошення підозрюваних у розшук.

"Наступним кроком буде звернення до суду з проханням про видачу європейського ордера на арешт. Також можлива подача клопотання про розшук підозрюваних за червоною нотою Інтерполу", — додав представник прокуратури.

