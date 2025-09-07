Путін є боягузом, який нападає на жінок і дітей, - Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на масовану повітряну атаку РФ у ніч на неділю, назвавши Путіна "боягузом, який нападає на жінок і дітей", закликав до посилення допомоги Україні

"Путін прикидається, що хоче закінчити війну, але насправді його мета – вбити якомога більше українців. Вночі він випустив понад 800 дронів і ракет, вбивши матір і її двомісячну дитину. Боягуз, який нападає на жінок і дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора", - написав Ліпавський у соціальній мережі Х.

Згодом він нагадав, що сьогодні минає пів року відтоді, як Україна прийняла пропозицію США про негайне перемир'я.

"Нагадую, що сьогодні минає півроку з того часу, як Україна прийняла пропозицію США про негайне перемир'я. Водночас минуло більше двох тижнів з того часу, як президент Зеленський запропонував зустріч з Владіміром Путіним. Яка реакція Москви? Посилення варварських атак і вбивств цивільних осіб, відмова від припинення бойових дій і затягування переговорів. Висновок очевидний: Росія, яка розпочала війну, всіма силами її продовжує!", - наголосив очільник МЗС.