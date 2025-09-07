Через пошкодження мосту в Кременчуці та залізничної інфраструктури потяги змінюють маршрут

Унаслідок російських обстрілів у Полтавській області пошкоджена залізнична інфраструктура. Низка потягів їхатиме зміненим маршрутом.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Міський голова міста Кременчук, що на Полтавщині, повідомив, що унаслідок нічних російських обстрілів було пошкоджено міст через Дніпро, що перебував на балансі «Укрзалізниці». Нині він перекритий.

«На час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Вже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств», — повідомив Віталій Малецький.

«Укрзалізниця» повідомила про зміну маршрутів низки потягів через пошкодження. Так, поїзди № 59 Одеса — Харків та № 8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд № 260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотного маршрута — автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з послідуючою пересадкою у вагони до Закарпаття.

«Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов’язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій», — повідомили в УЗ.

Окрім того, обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Втім, електропоїзди № 6663 Кременчук — Знам’янка (Користівка) та № 6664 Знам’янка (Користівка) — Кременчук 7 вересня не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи.