Відео розмови Сі та Путіна про можливість жити до 150 років прибрано на вимогу китайського ТБ

Інформагентство Reuters прибрало чотирихвилинне відео, де кремлівський лідер Владімір Путін і голова тоталітарного Китаю Сі Цзіньпін обговорювали можливість життя людини до 150 років.

Про це йде мова в заяві Reuters.

Причиною стало те, що державне телебачення Китаю CCTV відкликало юридичний дозвіл на використання цих кадрів та зажадало їх видалення.

Кадри були зняті під час військового параду в Пекіні, що відзначав 80-ту річницю завершення Другої світової війни. Відео містило розмову лідерів, яку підхопив мікрофон.

Reuters змонтував чотирихвилинний ролик і розповсюдив його серед понад тисячі міжнародних медіа, включно з провідними телекомпаніями світу. Подібні матеріали поширювали й інші агенції, які мають ліцензію CCTV.

Після письмового запиту від юристів CCTV Reuters видалив відео зі свого сайту та розіслав клієнтам офіційне повідомлення про відкликання матеріалу. У листі йшлося про перевищення умов використання ліцензії та критикувалося "редакційне опрацювання" кадрів, проте деталей не наводилося.

У Reuters заявили, що відкликали відео, бо більше не мали юридичного дозволу публікувати цей контент, захищений авторським правом. Водночас агентство наголосило, що відстоює точність опублікованого й не вбачає порушення своїх стандартів неупередженої журналістики.

Китайські державні ЗМІ та посольство КНР у Вашингтоні не надали коментарів. Попри це, сюжет із розмовою Путіна й Сі вже встиг широко поширитися у світових ЗМІ та соцмережах.

В заяві Reuters мовиться таке: "Ми гарантуємо точність опублікованих нами матеріалів. Ми ретельно переглянули опубліковані кадри і не знайшли жодних підстав вважати, що зобов’язання Reuters щодо точної та неупередженої журналістики було порушено".