Tesla запропонувала Маску пакет виплат на 1 трлн доларів

Компанія Tesla Inc. запропонувала своєму генеральному директору Ілону Маску новий безпрецедентний компенсаційний пакет, потенційна вартість якого може досягти близько 1 трильйона доларів. Це найбільша сума в історії американських корпорацій, повідомляє Bloomberg.

Нова пропозиція розроблена, щоб утримати Маска на чолі компанії на тривалий термін. Для отримання повної суми він має досягти низки амбітних цілей протягом 10 років. Серед ключових вимог:

розширення бізнесу роботаксі;

збільшення ринкової капіталізації компанії з поточного 1 трильйона доларів до щонайменше 8,5 трильйона доларів.

У разі успішного виконання умов, частка Маска в компанії зросте до 25%. Це відповідає його публічним заявам про бажання мати саме такий пакет акцій.

Ця нова пропозиція є спробою правління Tesla залучити увагу Маска після того, як суд штату Делавер відхилив його попередню угоду на понад 50 мільярдів доларів.

Хоча Tesla оскаржує це рішення, компанія шукає альтернативні способи компенсації. Наприклад, у серпні йому надали тимчасові акції вартістю близько 30 млрд доларів.

ForUA зазначає, наразі акції Tesla впали на 16% станом на 5 вересня.