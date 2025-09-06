У неділю з балкону Андріївської церкви вперше заграє військовий оркестр НУОУ

7 вересня о 18:00 на балконі Андріївської церкви вперше лунатимуть твори у виконанні Військового оркестру Національного університету оборони України під керівництвом військового диригента, майора Дмитра Дехтярьова.

Протягом суботи та неділі в Києві на Андрієвському узвозі відбувається мистецький ярмарок: присутні актори, художники, скульптори, ковалі, гончарі - з усіх куточків України.

Цього разу фестиваль має особливу мету - він благодійний. Протягом двох днів будуть збиратися донати для майстерні роти радіоелектронної боротьби 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, де вже четвертий рік служить військовий, мистець Микола Марусик, який приїде спеціально з фронту, щоб виступити перед гостями.