Під час Венеційського кінофестивалю американський актор і дворазовий лауреат премії «Оскар» Кевін Спейсі вперше публічно прокоментував війну, яку Росія веде проти України.

На церемонії нагородження Better World Fund 66-річна зірка серіалу «Картковий будинок» висловив підтримку нашій країні та наголосив на важливості допомоги постраждалим від російської агресії.

«У цей час мого життя довіра й шанс, які я отримав, мають для мене величезне значення. Я вдячний Ельвірі та всій команді. Її благодійний фонд, що допомагає жінкам і дітям, які постраждали від війни, заслуговує на повагу і підтримку», – сказав актор, звертаючись до продюсерки Ельвіри Гаврилової-Патерсон, якій також висловив особисту подяку.

У межах кінофестивалю відбулася презентація науково-фантастичної стрічки «Holiguards Saga – The Portal of Force», де Кевін Спейсі зіграв одну з головних ролей. Фільм розповідає про жінку, здатну завершити багаторічне протистояння двох надприродних угруповань. Постпродакшн картини забезпечила компанія Elledgy Media Group, заснована Гавриловою-Патерсон.