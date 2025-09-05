Для роботи над антиросійськими санкціями проти делегація ЄС вирушає до США, – Кошта

Євросоюз у рамках санкційної політики посилює координацію зі США, і делегація прямує до Вашингтона, щоб разом готувати нові обмеження проти РФ.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта в Ужгороді на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що для того, щоби змусити РФ зупинити війну, потрібно більше санкційних заходів, передають Fakty.com.ua

Він зауважив, що у Брюсселі вже почалася робота над новим пакетом обмежень, а європейська команда вирушає до Вашингтона для координації з американськими партнерами.

– Ми працюємо зі США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями, – сказав Кошта.

Президент Євроради наголосив, що Євросоюз працює разом з Україною над спільним майбутнім, підтримуючи процес відбудови та шлях до членства в ЄС.

– Зрозуміло, що членство України в Європейському Союзі – це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців, – зауважив Кошта.

Крім того, він зазначив, що в ЄС позитивно оцінюють реформи, які проводить Україна навіть в умовах війни, і наголосив на потребі щодо продовження цієї роботи.

Також Кошта запевнив у цілковитій підтримці ЄС України, зокрема у боротьбі в цій війні, оскільки вона продовжується.

– Ми вас підтримуємо в зусиллях, спрямованих на досягнення миру, у мирних переговорах. І ми також підтримуємо ваше майбутнє як повноправного члена у Європейському Союзі, – додав він.