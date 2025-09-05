﻿
Економіка

Бельгія відмовилась конфісковувати заморожені російські активи

Бельгія не погоджується на конфіскацію заморожених російських активів, що зберігаються у її банках.

Про це заявив міністр закордонних справ Максим Прево в інтерв’ю Euronews.

За його словами, такий крок завдав би шкоди репутації країни як фінансового центру й міг би підірвати довіру до євро.
«Це був би дуже поганий сигнал для інших держав, які також мають суверенні активи в Брюсселі чи інших європейських столицях», — пояснив Прево.

Водночас міністр наголосив, що Бельгія долучиться до гарантій безпеки для України в межах «коаліції охочих». Деталі ще уточнюються, але, за його словами, підтримка може включати літаки та допомогу з розмінуванням.

Раніше уряд Великої Британії оголосив про виділення понад 1 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно $1,3 млрд) на оборонну підтримку України. Фінансування здійснюється за рахунок коштів, отриманих із заморожених активів Росії.

 

 Автор: Богдан Моримух

УкраїнаактивиБельгіярашистизаморожені активи рф
