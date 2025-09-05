Валерій Дубіль: «Підтримка військових і лікарень у прифронтових регіонах, як-от Запоріжжя, — це питання безпеки всієї України»

Запорізька область отримала чергову допомогу від Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія». Команда на чолі з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВР з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем привезла необхідне обладнання для військових підрозділів та медичних закладів регіону.

Фонд забезпечив військових обладнанням, яке є критично необхідним для виконання бойових завдань на передовій. 210-й окремий штурмовий полк отримав генератор та потужну зарядну станцію, які забезпечать безперебійну роботу техніки та дадуть можливість військовим мати світло і живлення в польових умовах. 118-та окрема механізована бригада отримала сучасну зарядну станцію та Starlink. Це дозволить артилеристам завжди залишатися на зв’язку й підтримувати стабільне управління навіть у найважчих ситуаціях на передовій.

Не менш важливою стала підтримка медичної сфери регіону. Медичні вантажі, зібрані фондом і партнерами, отримали ключові заклади охорони здоров’я Запорізької області: Обласна інфекційна клінічна лікарня, Спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Трансфузіологія», Запорізька обласна клінічна лікарня та Запорізька обласна дитяча лікарня. Медики отримали хірургічні набори, сучасне операційне приладдя, лабораторне обладнання та витратні матеріали, які дають можливість рятувати людей і проводити оперативні втручання.

«Підтримка військових і лікарень у прифронтових регіонах, таких як Запоріжжя, — це не лише питання допомоги конкретним підрозділам чи медичним закладам. Це питання безпеки й стійкості всієї України. Саме тут щодня рятуються життя наших воїнів і цивільних, саме тут формується наша здатність вистояти. Тому кожен генератор, кожна зарядна станція чи хірургічний набір у лікарні — це вклад у нашу спільну перемогу над злом і гарантія, що Україна вистоїть», — наголосив Валерій Дубіль.



У Благодійному фонді молодіжної ініціативи «Надія» підкреслили, що ця місія стала можливою завдяки підтримці партнерів: Eltech Trust, Фонду Святого Лаврентія і професора Гайнріха Беннера, Благодійного фонду Дениса Парамонова, Revival Foundation, а також Івана Дубіля, Іллі Дубіля , Віти Присяжнюк, Ігоря Коржа та Олексія Юренка.