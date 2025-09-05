﻿
Полiтика

Мета у Путіна не змінилася: він хоче знищити Україну та її суверенітет, - Стубб

Мета у Путіна не змінилася: він хоче знищити Україну та її суверенітет, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що на даний час Кремль не зацікавлений у припиненні війни. 

Про це він розповів в інтерв’ю France Inter після засідання "коаліції рішучих" у Парижі. 

"На мою думку, потрібні два етапи. Спершу припинення вогню, і потім намагатися знайти рішення – і це дуже складно, і потім – власне мир (мирна угода. – Ред.). Але Путін цього не хоче, і це проблема", – сказав Стубб.

Його перепитали, чого саме не хоче правитель Росії – перемир’я чи миру.

"Обох. Тому що мета, стратегія президента Путіна не змінилася – він хоче усю Україну, він хоче знищити Україну та її суверенітет", – відповів президент Фінляндії. 

"Росія, особливо Путін, розуміють лише силу. Тож потрібно тиснути, і санкції – це єдине рішення", – наголосив він. 

Фінський президент підтвердив, що Фінляндія у тій чи іншій формі долучиться до гарантій безпеки для України, і не став розкривати деталей. 

Також Александр Стубб сказав, що "спить спокійно", попри сусідство Фінляндії з Росією.

У засіданні "коаліції рішучих" брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.  

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПрезидентАлександр СтуббФінляндія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рішуче-нерішучі: як і чому коаліція ключових партнерів України тягне кота за хвоста
Аналітика 05.09.2025 12:27:03
Рішуче-нерішучі: як і чому коаліція ключових партнерів України тягне кота за хвоста
Читати
Ранковий дайджест ForUА: удар РФ по Дніпру, арешт топ-посадовця, атака по НПЗ Росії, переговори Трампа і Путіна та ліки від раку
Дайджест 05.09.2025 12:18:02
Ранковий дайджест ForUА: удар РФ по Дніпру, арешт топ-посадовця, атака по НПЗ Росії, переговори Трампа і Путіна та ліки від раку
Читати
Європа безсилa змусити Путіна зупинити війну без США, - Мерц
Головне 05.09.2025 11:55:13
Європа безсилa змусити Путіна зупинити війну без США, - Мерц
Читати

Популярнi статтi