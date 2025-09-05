Мета у Путіна не змінилася: він хоче знищити Україну та її суверенітет, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що на даний час Кремль не зацікавлений у припиненні війни.

Про це він розповів в інтерв’ю France Inter після засідання "коаліції рішучих" у Парижі.

"На мою думку, потрібні два етапи. Спершу припинення вогню, і потім намагатися знайти рішення – і це дуже складно, і потім – власне мир (мирна угода. – Ред.). Але Путін цього не хоче, і це проблема", – сказав Стубб.

Його перепитали, чого саме не хоче правитель Росії – перемир’я чи миру.

"Обох. Тому що мета, стратегія президента Путіна не змінилася – він хоче усю Україну, він хоче знищити Україну та її суверенітет", – відповів президент Фінляндії.

"Росія, особливо Путін, розуміють лише силу. Тож потрібно тиснути, і санкції – це єдине рішення", – наголосив він.

Фінський президент підтвердив, що Фінляндія у тій чи іншій формі долучиться до гарантій безпеки для України, і не став розкривати деталей.

Також Александр Стубб сказав, що "спить спокійно", попри сусідство Фінляндії з Росією.

У засіданні "коаліції рішучих" брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.