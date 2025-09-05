Рішуче-нерішучі: як і чому коаліція ключових партнерів України тягне кота за хвоста

У Парижі напередодні пройшло чергове засідання «коаліції рішучих». Одразу після закінчення перемовин європейські лідери провели телефонну комунікацію з Дональдом Трампом. Президент США ухилився від прямої відповіді на запитання щодо гарантій безпеки для України після завершення бойових дій. Президент Зеленський зі свого боку зазначив, що розраховує на серйозне зміцнення української армії. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

У четвер, 4 вересня, в Парижі відбулося засідання коаліції (рішучих/охочих/бажаючих) країн Європи, які планують надати військові гарантії Україні після закінчення чи то пак «заморозки» війни. На заході особисто був присутній президент Зеленський, а також – якийсь час – спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який провів окрему зустріч з міністром оборони Умєровим та главою ОП Єрмаком.

Після засідання «коаліції рішучих» президент США Дональд Трамп провів із її учасниками відеоконференцію. Володимир Зеленський на брифінгу після цієї розмови заявив, що «сильна українська армія буде основним чинником гарантій безпеки». Також однією із гарантій,за словами чинного господаря Банкової має стати членство України в Євросоюзі (ЄС).

Крім того, як зауважив діючий гарант української Конституції, наразі жваво обговорюється і відправлення іноземних військ до України: «Ми домовилися про присутність, не можу сказати кількість, але присутність буде у різних форматах». Натомість господар Єлисейського палацу дещо розвіяв туман, зазначивши, що 26 країн заявили про готовність відправити війська до України або «внести певні кошти для підтримки цієї коаліції та забезпечення безпеки на морі та в небі». За словами Емманюеля Макрона, ці війська не будуть розміщені на лінії фронту і відправляться в Україну після припинення вогню чи досягнення миру. Інших подробиць французький лідер не озвучив. При цьому він дав зрозуміти, що під час розмови з Трампом «коаліція рішучих» не отримала від нього конкретики щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, президент Франції заявив, що внесок офіційного Вашингтону буде визначено протягом найближчих тижнів.

Власне, внесок Сполучених Штатів є ключовим пазлом у безпеково-гарантійній мозаїці, акцентує Financial Times. Видання наголошує, що європейські лідери кров з носа намагаються «вибити» з Трампа конкретику щодо ролі у даному кейсі США. В даному контексті зазначається, що Білий дім раніше начебто не виключав підтримки з розвідкою та спостереженням, а також із ППО. Водночас The Washington Post із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє, що нинішній господар Овального кабінету все ще не ухвалив жодних рішень із цього приводу, що, як зазначалося вище, публічно підтвердив Макрон після засідання «коаліції рішучих».

Загалом, попри суцільні знаки запитання, певна ясність таки почала промальовуватися. Загальний сенс у тому, що постачання озброєнь Києву налагодять через приватні фірми з підписанням відповідних контрактів. Це означає, що зникне залежність від усілякого роду примх політиків: як то кажуть, тільки бізнес, і нічого більше: товар – гроші – товар. Подробиці, що важливо, засекретять. У підсумку Америка-продавець формально ні за що не платить, а тільки виробляє.

Між тим агентство Bloomberg повідомляє, що однією з цілей Європи під час учорашньої розмови з паном Трампом було підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти Росії – оскільки Путін «не виявляє жодних ознак бажання зустрітися із Зеленським найближчим часом» і готується наступати в Україні.

Щодо зустрічі України на РФ на найвищому – президентському рівні, то, перебуваючи 4 вересня у Парижі Володимир Зеленський зазначив: «Якщо хочеш, щоб зустрічі не було, запроси мене до Москви (саме це зробив днями Путін – Ред.). Втім, Росія почала говорити про зустріч – це вже добре. Але немає поки що готовності до миру. З зустрічі такого рівня дорослі лідери повинні виходити з якимось результатом, бажано – закінченням війни».

До речі, президент Зеленський вперше дав зрозуміти, що згоден на так званий корейський сценарій, який раніше категорично відкидав. Тобто йдеться про заморожування бойових дій на лінії дотику. Скидається на те, що зазначені вище безперебійні постачання озброєнь, підготовка військових кадрів ЗСУ, розвіддані та матеріальне забезпечення – це і є гарантії безпеки. Інакше кажучи, євро війська залишаться на своїй землі, але будуть так сконцентровані, щоб прийти на допомогу у разі серйозних проблем. Тобто путінська Росія теоретично цілком може отримати на своїх кордонах максимально мілітаризовану державу Україна із найсучаснішим оснащенням на кшталт Південної Кореї за повного заступництва Заходу. Але наразі це лише гіпотези. Поряд з тим не має й чіткого розуміння щодо головного – за яких умов можливий мир, перемир’я чи пауза. А оскільки на сьогоднішній день така формула повністю відсутня, військовий сценарій знову виходить на перше місце, що, власне, опосередковано підтвердив напередодні Дональд Трамп, щоправда, пообіцявши, що рано чи пізно, через якийсь час «усе точно скінчиться».

У політичних кулуарах подейкують, мовляв Дональд Трамп наразі непохитний у своєму переконанні, що на нещодавньому саміті з Путіним на Алясці він «залізно» домовився з очільником Кремля про компромісний сценарій завершення війни – Москва коригує свої територіальні вимоги і згодна припинити вогонь у разі виведення українських військ з усього Донбасу, паралельно знімаючи «хотєлки» щодо виведення ЗСУ з усієї території Запорізької та Херсонської областей. І, плюс до того, країна-агресорка начебто погодилася на єврогарантії безпеки для Києва. При цьому, як зазначає, посилаючись на обізнані джерела Politico, Банкова на ці поступки йти не бажає і її в цьому підтримує провідне європейське тріо: Мерц, Макрон та Стармер. Тобто, на даний момент з ключовим кулуарним пунктом Аляски Україна не погоджується і, судячи з прохолодної реакції Трампа на учорашнє засідання «коаліції рішучих», він від цього, м’яко кажучи, не в захваті.

Між тим очільник Білого дому у свіжому інтерв’ю CBS News анонсував, що невдовзі «щось відбудеться», попри невизначеність щодо перспектив зустрічі Зеленського з Путіним.

«Я думаю, що ми все владнаємо. Відверто кажучи, я думав, що російська проблема буде найлегшою з тих, які я вирішував, але, схоже, вона виявилася дещо складнішою за інші. Я уважно спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться ближчим часом, але вони ще не готові. Але щось відбудеться. Ми це зробимо», - традиційно хаотично висловився президент США, окремо додавши, що дипломатичний підхід мирного врегулювання вимагає неабиякого терпіння. Воно то й так, але інша річ, що трампівське дипломатичне терпіння - ніщо у порівнянні із терпінням ЗСУ, офіційного Києва і зрештою, кожного українця, який четвертий рік поспіль живе в парадигмі ракетно-дронового пекла та інших «принад», розв’язаної Путіним повномасштабної війни.

Вельми і вельми цікаво, що Трамп у розмові з «коаліцією рішучих» зажадав від Європи припинити закупівлю російської нафти, про що розповів Емманюель Макрон, додавши, що йдеться про дві країни, які досі купують чорне золото РФ – Словаччину та Угорщину. Тобто, схоже, очільник Білого дому поступово дозріває до того, щоб побити горщики із своїм улюбленцем Орбаном. З іншого боку, мінливість позиції нинішнього господаря Овального кабінету – це вже притча во язицех, тому допоки не має конкретних, бажано підкріплених документально рішень, трампівські сигнали можна лише аналізувати та інтерпретувати, але аж ніяк не сприймати за істину в останній інстанції.