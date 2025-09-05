Колишнього топпосадовця ДФС викрили на мільярдних оборудках

Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків, що діяла у різних регіонах країни протягом 2023–2025 років. За даними слідства, фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість із яких була незаконно привласнена з державного бюджету.

Як повідомили в СБУ, організатором оборудки став колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Під виглядом адвоката він створив «конвертаційний центр», через який легалізовував кошти. До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників: двох бухгалтерів та керівника афілійованої компанії, яка переводила незаконні прибутки у готівку.

За матеріалами справи, серед клієнтів центру були комерційні структури, які виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Для приховування слідів діяльності фігуранти створили десятки підконтрольних компаній "на папері" і орендували офіс у Києві для зустрічей із клієнтами та зберігання документації.

Під час обшуків у організатора та його спільників правоохоронці вилучили:

- готівку, одержану злочинним шляхом;

- печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності;

- банківські картки;

- комп’ютерну техніку;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують діяльність схеми.

Всі п’ятеро фігурантів затримані. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

