Польща не відправлятиме війська в Україну, – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не відправлятиме війська в Україну у складі європейської місії, ні під час, ні після війни. Цю позицію він озвучив після засідання «Коаліції рішучих». Про це повідомляє Polsat News.

За словами Туска, підтримка Польщі полягатиме в координації логістики. Він зазначив, що Польща залишається найбільшим логістичним хабом для допомоги Україні, і це завдання є винятково важливим.

Раніше "Радіо Свобода" повідомляло, що європейська місія в Україні може налічувати 25–30 тисяч солдатів. Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що 26 країн підтримують надання Україні гарантій безпеки.

Загалом у зустрічі «Коаліції рішучих» взяли участь 35 країн.

Президент Франції Емманюель Макрон уточнив, що 26 країн готові надіслати миротворчий контингент або надати фінансову допомогу для підтримки цієї ініціативи.