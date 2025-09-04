Китай завжди буде союзником КНДР, незалежно від змін міжнародної ситуації, – Сі Цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай надає великого значення дружбі з Північною Кореєю, і буде зміцнювати та розвивати двосторонні відносини, попри будь-які зміни міжнародної обстановки.

Про це Сі сказав на зустрічі в Пекіні з очільником КНДР Кім Чен Ином, передає МЗС КНР.

«Китай і Північна Корея є добрими сусідами, добрими друзями та добрими товаришами, мають спільні ідеали, переконання та цілі і завжди допомагають один одному», - сказав Сі.

За його словами, обидві країни рішуче налаштовані зберегти «плоди перемоги у Другій світовій війні» та прагнуть подальшого розвитку дружніх партнерських відносин між їх правлячими партіями і країнами.

«Китайська партія та уряд надають великого значення традиційній дружбі між Китаєм і Північною Кореєю та прагнуть підтримувати, зміцнювати і розвивати китайсько-північнокорейські відносини. Ця позиція залишатиметься незмінною незалежно від розвитку міжнародної ситуації», - заявив голова КНР.

Він закликав Китай та Північну Корею зміцнювати стратегічну співпрацю в міжнародних та регіональних справах і захищати спільні інтереси, а також зауважив, що в питанні Корейського півострова Китай готовий робити все можливе для підтримання миру і стабільності.

Кім, своєю чергою, також наголосив на незмінності дружніх відносин між КНДР та Китаєм, незалежно від змін на світовій арені, та що його уряд прагне поглиблювати співпрацю з комуністичною владою в Пекіні.

«КНДР висловлює свою вдячність Китаю за його довгострокову і непохитну підтримку соціалістичної справи КНДР та цінну підтримку», - зазначив очільник Північної Кореї.