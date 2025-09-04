НАБУ викрило схему на закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до схеми із закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соцполітики, внаслідок якої державному бюджету завдані збитки у понад 29 млн грн, про це САП повідомила у Фейсбуці.

Серед підозрюваних колишній заступник міністра соціальної політики, керівник департаменту Мінсоцполітики, колишній заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, власник групи компаній (організатор схеми) та його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду України.

За даними слідства, у 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку і колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, на який витратили понад 950 тисяч доларів, щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії. Далі забезпечили проведення тендеру з умовами, які відсікали інших учасників, та залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

У результаті Мінсоцполітики уклало договір із "потрібним" постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною, що спричинило державному бюджету збитки на понад 29 млн грн.

Фігурантам інкримінували ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Крім цього епізоду, організатор схеми і колишній заступник голови Держспецзв’язку вже є обвинуваченими у справі про заволодіння понад 62 млн грн під час закупівель програмного забезпечення у Держспецзв’язку, яка перебуває на розгляді у ВАКС.