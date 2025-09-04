Китай заявив про необхідність мирної угоди між РФ та Україною

Китай наполягає на необхідності проведення переговорів між Росією і Україною для укладення мирної угоди, а також підкреслює важливість деескалації воєнних дій та запобігання негативного впливу санкцій на глобальну торгівлю.

З такою заявою виступив на засіданні Генасамблеї ООН заступник постпреда КНР при Організації Генг Шуанг.

«Діалог та переговори залишаються єдиним життєздатним шляхом виходу з кризи. Китай закликає сторони конфлікту підтримувати імпульс діалогу, демонструвати політичну волю, досягати консенсусу та прагнути досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди», - наголосив китайський представник.

Він також закликав міжнародну спільноту сприяти політичному врегулюванню.

За його словами, також «вкрай важливо спільно сприяти деескалації». У цьому контексті він зазначив, що Китай закликає сторони дотримуватися трьох принципів: нерозширення поля бою, деескалації воєнних дій та непідживлення конфлікту будь-якою стороною. При цьому пріоритет потрібно надавати гуманітарним питанням, запобігання нападам на цивільне населення, невикористання зброї масового знищення й уникнення бойових дій навколо АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас, як заявив представник Китаю, потрібно запобігати побічним ефектам, таким як негативний вплив санкцій на глобальний економічний розвиток.

«Чим раніше припиняться бойові дії та будуть зняті односторонні санкції, тим швидше глобальні ланцюги поставок зможуть відновити стійкість і швидше відновиться світова економіка», - заявив представник КНР.

Китайський дипломат також підкреслив необхідність розбудови європейської архітектури безпеки.

ForUA нагадує, впродовж останніх днів Китай прийняв саміт ШОС та провів масштабний військовий парад за участю лідерів інших країн, зокрема російського очільника Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.