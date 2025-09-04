Якщо РФ відмовиться від переговорів, Європа і США запровадять санкції, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа та США готові запровадити санкції, якщо Росія й надалі саботуватиме переговори про мир.

Про це французький лідер повідомив під час пресконференції за підсумками саміту "Коаліції рішучих".

За його словами, ЄС і США готові дати чітку відповідь Росії, якщо вона й надалі відмовлятиметься від конкретних переговорів про мир.

Серед заходів розглядається запровадження додаткових санкцій проти країни-агресорки.

– Якщо Росія і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, з березня вона це робить, то ми разом зі США йдемо на додаткові санкції і дамо чітку відповідь на цю відмову Росії, – сказав Макрон.

Також президент Франції переконаний, що має відбутися зустріч Зеленського і Путіна.

– Ми всі подаємо сигнал, що тепер всі сигнали повинні перетворитися на реальність. Те, що було погоджено два тижні тому. Повинна бути зустріч на рівні президентів, потім тристороння зустріч і чотиристороння зустріч, – вважає Макрон.

ForUA нагадує, в Єлисейському палаці в Парижі відбувся саміт лідерів Коаліції охочих, на якій головують президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також у Парижі відбулася відеоконференція за участі американського президента Дональда Трампа, президентів Франції та України Еммануеля Макрона й Володимира Зеленського, а також ще інших учасників Коаліції охочих.