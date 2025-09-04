"Коаліція охочих" заявила про готовність постачати Україні ракети великої дальності

Учасники "Коаліції охочих" заявили про готовність постачати Україні ракети великої дальності. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

Про готовність постачати Україні ракети великої дальності учасники "Коаліції охочих" заявили під час саміту в Парижі 4 вересня.

– Прем’єр-міністр схвалив оголошення партнерів Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення запасів країни, – ідеться в повідомленні британського уряду.

Під час обговорення військових планів британський прем’єр наголосив, що група має непорушну відданість Україні за підтримки президента Трампа.

Стармер наголосив, що партнерам потрібно робити ще більше, щоб чинити тиск на Володимира Путіна для припинення бойових дій.

ForUA нагадує, в Єлисейському палаці в Парижі проходить саміт лідерів "Коаліції охочих", на якій головують президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Відкриваючи саміт, Макрон заявив, що лідери зібралися, щоб завершити роботу над надійними гарантіями безпеки для України.

Також у Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа.