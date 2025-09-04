Найближчим часом США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки України, - Макрон

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки України в найближчі дні, повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми будемо продовжувати цю роботу (над гарантіями безпеки для України. – Ред.). В наступні дні ми все це узгодимо та допрацюємо зі Сполученими Штатами, буде йтися про моніторинг безпеки і надалі нам потрібно буде напрацювати політичні тексти. Тобто підготувати договір про мир, який був би сталий і також підготувати низку двосторонніх договорів про підтримку", - сказав він журналістам за підсумком зустрічей у Парижі.

Як повідомляв ForUA, лідери понад 30 країн у форматі офлайн і онлайн приєдналися до засідання "Коаліції охочих" у Парижі, де детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі України.

"Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, лідери мають однакове бачення того, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.