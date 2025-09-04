Убивцю з Нацгвардії засудили до довічного ув'язнення

У Дніпрі суд визнав винним і засудив до довічного ув’язнення військовослужбовця, який убив чотирьох людей у місті Лиман на Донеччині.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

За даними слідства, наприкінці січня 2024 року жителька Лимана звернулася до поліції через конфлікт із військовим. Жінка розповіла, що чоловік проник на подвір’я, стукав у вікна та намагався потрапити до будинку.

Слідчо-оперативна група, яка вирушила на місце, згодом перестала виходити на зв’язок. До будинку приїхав інший наряд, який виявив двох застрелених колег та пошкоджений службовий автомобіль. Крім того, правоохоронці побачили на подвір’ї тіла двох жінок — пенсіонерки та її доньки.

За підозрою в умисному вбивстві поліціянти затримали військовослужбовця Нацгвардії.

У ДБР з’ясували, що між військовим та місцевою мешканкою періодично виникали конфлікти. За матеріалами справи, засуджений спершу розстріляв поліціянтів, заволодів їхньою табельною зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками злочину.

Суд визнав військовослужбовця винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

у незаконному проникненні до житла;

хуліганстві;

умисному вбивстві правоохоронців під час виконання службових обов’язків;

умисному вбивстві двох людей;

убивстві з метою приховати інший злочин;

заволодінні та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.