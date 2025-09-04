﻿
Війна

Рашисти вдарили по працівниках гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування

Окупанти завдали ракетного удару по Чернігову, влучивши по працівниках гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Близько 15 години Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування російського балістичного озброєння. Після цього Брижинський написав про вибухи в межах міста і влучання ракети на території підприємства.

Згодом він уточнив, що влучання сталося на блокпості на вʼїзді в населений пункт Новоселівка поблизу Чернігова. Також голова МВА заявив, що удар припав на працівників гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості.

Станом на 16:10 відомо про двох загиблих людей та трьох поранених.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Чернігів
