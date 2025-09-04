Україна та Філіппіни планують спільне виробництво дронів: що відомо

Україна та Філіппіни готуються до підписання важливого меморандуму про співпрацю у сфері технологій та оборони. Очікується, що документ, який, зокрема, передбачає спільну розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів, буде підписано до кінця жовтня.

Про це повідомила посол України на Філіппінах Юлія Федів в інтерв'ю філіппінському виданню Naval News. Вона зазначила, що проєкт угоди вже передано на розгляд Міністерства оборони Філіппін.

Деталі співпраці

За словами Юлії Федів, Україна активно розробляє різні типи дронів та шукає партнерів по всьому світу для спільної роботи. Вона назвала Філіппіни "надійним партнером", підкресливши готовність Києва ділитися своїм досвідом і технологіями.

Крім того, минулого тижня перший позаштатний аташе України з питань оборони на Філіппінах, полковник Андрій Біленький, відвідав військові об'єкти в Манілі, зокрема штаби Повітряних сил, армії та Військово-морських сил. Це свідчить про активну фазу переговорів та зацікавленість обох сторін у зміцненні оборонного партнерства.