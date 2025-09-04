﻿
Війна

Україна та Філіппіни планують спільне виробництво дронів: що відомо

Україна та Філіппіни планують спільне виробництво дронів: що відомо

Україна та Філіппіни готуються до підписання важливого меморандуму про співпрацю у сфері технологій та оборони. Очікується, що документ, який, зокрема, передбачає спільну розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів, буде підписано до кінця жовтня.

Про це повідомила посол України на Філіппінах Юлія Федів в інтерв'ю філіппінському виданню Naval News. Вона зазначила, що проєкт угоди вже передано на розгляд Міністерства оборони Філіппін.

Деталі співпраці

За словами Юлії Федів, Україна активно розробляє різні типи дронів та шукає партнерів по всьому світу для спільної роботи. Вона назвала Філіппіни "надійним партнером", підкресливши готовність Києва ділитися своїм досвідом і технологіями.

Крім того, минулого тижня перший позаштатний аташе України з питань оборони на Філіппінах, полковник Андрій Біленький, відвідав військові об'єкти в Манілі, зокрема штаби Повітряних сил, армії та Військово-морських сил. Це свідчить про активну фазу переговорів та зацікавленість обох сторін у зміцненні оборонного партнерства.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаоборонаозброєнняФіліппінидрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Російські мільярди стали боєприпасами для України
Головне 04.09.2025 10:16:53
Російські мільярди стали боєприпасами для України
Читати
«Здобутки» Кремля: $1 млрд. на день, мільйонні втрати і 0,3% території
Головне 04.09.2025 09:56:45
«Здобутки» Кремля: $1 млрд. на день, мільйонні втрати і 0,3% території
Читати
Новий наступ: 100 тисяч окупантів скупчились біля Покровська
Головне 04.09.2025 09:36:24
Новий наступ: 100 тисяч окупантів скупчились біля Покровська
Читати

Популярнi статтi