Нідерландські міста продовжують демонструвати вражаючі результати в глобальному рейтингу якості життя 2025 року від міжнародної платформи Numbeo. Чотири з десяти найкомфортніших міст світу розташовані в Нідерландах, а Гаага впевнено посідає перше місце з показником 235,1 бала, значною мірою завдяки своєму високому рейтингу безпеки.

Ці результати підкреслюють не лише високий рівень життя, але й відчуття захищеності, яке є одним із ключових критеріїв оцінки Numbeo. Винятковий показник безпеки Гааги, як і інших голландських міст у топ-10, свідчить про низький рівень злочинності та високе відчуття особистої безпеки серед мешканців.

Топ-10 найкомфортніших міст світу та їхній акцент на безпеку:

Гаага, Нідерланди — 235,1 бали: Очолює список, що є свідченням не лише загальної якості життя, а й визначно низького рівня злочинності та високого відчуття безпеки. Гронінген, Нідерланди — 229,1 бали Ейндговен, Нідерланди — 226,6 бали Утрехт, Нідерланди — 225,7 бали Люксембург, Люксембург — 223,2 бали Цюрих, Швейцарія — 221,0 бали Базель, Швейцарія — 220,6 бали Берн, Швейцарія — 219,1 бали Мюнхен, Німеччина — 218,2 бали Копенгаген, Данія — 218,1 бали

Ці міста демонструють, що безпека є невід'ємною частиною високої якості життя. Інвестиції в правоохоронні органи, громадські програми та соціальну підтримку, ймовірно, відіграють значну роль у створенні таких безпечних умов.

Критерії оцінювання Numbeo та важливість безпеки

Numbeo щорічно оновлює свій рейтинг, надаючи повний знімок даних за певний момент часу. Експерти платформи оцінюють міста за багатьма критеріями, серед яких безпека займає центральне місце. Цей критерій враховує як офіційні дані про злочинність, так і суб'єктивне відчуття захищеності серед мешканців.

Окрім безпеки, також оцінюються:

Медицина: доступність та якість медичних послуг.

Екологія: стан довкілля та рівень забруднення.

Інфраструктура: розвиненість міської інфраструктури.

Економічні показники: співвідношення доходів до витрат.

Вартість життя: рівень цін на товари та послуги.

Транспорт: зручність та ефективність транспортної системи.

Домінування Нідерландів у цьому рейтингу свідчить про комплексний підхід до забезпечення високого рівня життя для своїх громадян, де відчуття безпеки є одним з найважливіших стовпів процвітання. Це підкреслює, що для мешканців безпечне середовище є такою ж важливою умовою комфортного життя, як і доступ до якісних послуг та розвинена інфраструктура.