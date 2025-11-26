Кабмін презентував проєкт Ветеранського кодексу: документ упорядковує статус і гарантії захисників

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що підготовлений урядом проєкт Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави найближчим часом передадуть на розгляд Верховної Ради. За її словами, документ має стати базовою рамкою для побудови сучасної, цілісної та комплексної ветеранської політики.

«Нам важливо, щоб ветеранська політика була комплексною і передбачала підтримку наших Захисників і Захисниць у всіх сферах життя. Сьогодні на засіданні уряду ухвалили низку нових рішень. Готуємо Ветеранський кодекс — цілісний документ, який об’єднує всі норми, що стосуються статусу, гарантій і підтримки ветеранів та ветеранок. Невдовзі він буде переданий до парламенту», — написала Свириденко у телеграмі.

Проєкт упорядковує категорії захисників: ветеранів війн ХХ століття та їхні родини; сім’ї загиблих українських військових; іноземців і людей без громадянства, які стали на захист України; постраждалих учасників Революції Гідності; родини Героїв Небесної сотні; а також працівників підприємств, які долучалися до оборони без статусу військовослужбовців.

Свириденко зазначає, що документ має забезпечити комплексну підтримку ветеранів, їхніх сімей та сприяти поверненню військових до мирного життя — через освіту, працевлаштування, реабілітацію та інші інструменти. Кодекс також передбачає зміни до більш ніж двох десятків пов’язаних нормативно-правових актів.

У Міністерстві у справах ветеранів уточнюють, що проєкт складається з шести «книг», які визначають принципи ветеранської політики, статус і права різних категорій ветеранів, порядок надання гарантій, функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та повноваження органів влади.

У серпні Кабмін уже схвалював законопроєкти, які ляжуть в основу цього кодексу, та очікує на їхній розгляд у складі консолідованого документа. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова прогнозує, що парламент може ухвалити Кодекс у кінці весни — на початку літа 2026 року.

Питання створення Ветеранського кодексу обговорюється на тлі того, що система ротацій і демобілізації в Україні досі залишається однією з найбільш чутливих тем. Нині військовослужбовці Збройних сил не мають можливості демобілізуватися — закон про демобілізацію для мобілізованих у період повномасштабної війни ще не ухвалений. Це викликає суспільну дискусію та посилює запит на формування зрозумілої, комплексної та прогнозованої ветеранської політики, яку уряд декларує через новий кодекс.