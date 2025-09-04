﻿
Полiтика

До Києва прибула міністерка оборони Нової Зеландії: обговорено посилення військової співпраці

Міністерка оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз прибула з офіційним візитом до Києва. Це лише другий в історії візит керівника новозеландського оборонного відомства до України, що підкреслює важливість двосторонніх відносин.

Про прибуття Коллінз повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму дописі в мережі Х (Твіттер). Він зазначив, що під час зустрічі обговорювалося поглиблення співпраці в різних сферах.

«Я вдячний Новій Зеландії за всебічну підтримку, включаючи військову допомогу. Ми обговорили поглиблення нашої двосторонньої співпраці в галузі оборони, кібербезпеки, санкційної політики та інших сферах», — написав Сибіга.

Під час переговорів сторони зосередилися на подальшій підтримці України, зокрема у сфері військової допомоги, санкційної політики та кібербезпеки. Міністерка Джудіт Коллінз, зі свого боку, підтвердила непохитну позицію Нової Зеландії щодо підтримки України та її готовність продовжувати і розширювати співпрацю в галузі безпеки та оборони.

Нагадаймо, вчора до Києва прибув Джон Гілі: у фокусі зустрічі — підготовка до "Рамштайну" та спільні оборонні проєкти.

 Автор: Галина Роюк

