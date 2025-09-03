У Києві з візитом перебуває міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Про його приїзд повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, опублікувавши відео зустрічі на залізничному вокзалі.

«Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі «Рамштайн», що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти. Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн», — написав Шмигаль.

Візит Гілі відбувся напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Ймовірно, що під час зустрічі міністри обговорять питання надання Україні подальшої військової допомоги. Велика Британія є одним із ключових партнерів України, яка надає значну військову підтримку з початку повномасштабного вторгнення.

