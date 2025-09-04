Ранковий дайджест ForUА: Нічна атака на Одесу, масоване перегрупування військ РФ, трагедія в Лісабоні та нові заяви Зеленського та Трампа

4 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

Нічна атака РФ на Одесу. Внаслідок атаки в місті згорів склад, пошкоджено вантажівку, — ДСНС. Пожежу ліквідували понад 40 рятувальників. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Якщо завтра Україна покине Донбас, чого точно не станеться, путін отримає можливість захопити Дніпро та відкрити шлях до Харкова, — Зеленський в інтерв'ю Le Point.

Трагедія у Лісабоні: там зійшов з рейок туристичний фунікулер — загинули щонайменше 15 осіб. Уздовж маршруту фунікулера обірвався трос, через що транспорт втратив керування і зіткнувся з сусідньою будівлею.

70% українців можуть повернутися після війни, — Подоляк. Радник керівника Офісу президента заявив, що на цей процес впливатимуть гарантії безпеки, вступ України до ЄС, інвестиції від європейських та американських компаній, а також присутність іноземного військового контингенту, зокрема стратегічної авіації США.

Через 2 роки росія матиме ракети з дальністю у 5000 км, — Зеленський. Президент України попередив, що нинішні російські ракети вже здатні бити на 2500 км, а відстань між москвою та Парижем становить менше ніж 3000 км.

РФ і Україна ще не готові до миру, але щось станеться, — Дональд Трамп. Президент США заявив, що залишається прихильником мирного врегулювання війни між Україною та рф. Він охарактеризував свою позицію як реалістичну та оптимістичну, відзначивши, що уважно спостерігає за діями лідерів обох країн.

У серпні безпілотники атакували 17 російських НПЗ, — Reuters. За даними агентства, удари по 10 заводах вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей рф. Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді додав, що лише за 2 тижні серпня виробничі можливості рф скоротилися на 21%.

«Замороження» війни підвищило б шанси України повернути свої території, — The Telegraph. Видання зазначає, що паузу в бойових діях слід супроводжувати чіткими умовами.

Британія спрямувала $1,3 млрд доходів від російських активів на допомогу Україні. Міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Києва 3 вересня повідомив, що кошти від заморожених російських активів профінансували понад 1 мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги для України.

РФ здійснила найбільше перегрупування військ від 2022 року — вони готові до вирішальної битви за Донецьку область, — осінтер. Скоро ми знову побачимо використання колон бронетехніки — це буде дуже криваво для обох сторін.

Нові правила перетину кордону з ЄС з 12 жовтня, — Посольство України у Польщі. ЄС запускає Систему в’їзду/виїзду (EES), яка фіксуватиме всі перетини кордонів громадянами третіх країн, зокрема України.