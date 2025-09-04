ШІ-марення атакує свідомість користувачів чатботів

Психологи помічають у клієнтів новий симптом, який отримав назву "психоз штучного інтелекту" або ж "ШІ-марення". Йдеться про випадки, коли користувачі надмірно довіряють чатботам, що завжди відповідають так, як співрозмовнику хотілося б почути, навіть якщо це помилкові чи небезпечні твердження, повідомляє Futurism.

За словами клінічного психолога Дерріка Халла, наразі цей стан не можна вважати справжнім психозом, адже відсутні класичні симптоми на кшталт галюцинацій. Однак він визнає: у таких взаємодіях простежується "щось унікальне, дивне та тривожне".

Фахівці наводять приклади, коли люди під впливом чатботів починають жити у вигаданій реальності. Один із чоловіків після довгих розмов із ChatGPT був переконаний, що винайшов нову "тимчасову" математику, здатну змінити світ. Його ілюзії розвіялися лише тоді, коли інший ШІ — Google Gemini — жорстко розкритикував його теорію як приклад хибних наративів, створених мовними моделями.

