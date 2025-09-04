Україна визначає, де пролягатиме східний кордон Європи, - Зеленський

Територіальні поступки з боку України не зупинять агресію Росії, а навпаки — дадуть Володимиру Путіну нові плацдарми для наступу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

Глава держави наголосив, що відхід українських військ зі східних регіонів відкрив би Росії прямий шлях на Харків і Дніпро. За його словами, саме так Кремль діяв раніше — захопив Крим і частину Донбасу у 2014 році, щоб використати їх для подальшої агресії.

Зеленський підкреслив, що якби Путіну вдалося реалізувати первісний план повного захоплення України, він використав би її територію для вторгнення в Європу. Те, чи наважиться Росія на такий крок, залежить від сили європейських країн.

Президент також нагадав про ракетну загрозу: відстань від Москви до Парижа становить менше 3 тисяч кілометрів, тоді як російські ракети вже сьогодні здатні долати 2500 км. Україна має на озброєнні ракети дальністю 3 тисячі км, а РФ за два роки може отримати озброєння із радіусом ураження до 5 тисяч км.

"Море нікого не захистить, океан нікого не захистить. У цьому контексті сучасна російська зброя майже не відрізняється від ядерних носіїв", — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що саме доля України визначає, де проляже східний кордон Європи: якщо Україна не встоїть, цей кордон може зміститися до Польщі або навіть Німеччини.

