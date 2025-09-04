﻿
Суспiльство

Погода 4 вересня: спека та короткочасні опади

Сьогодні в Україні очікується малохмарна погода. Переважно - без опадів. Лише на крайньому заході країни - місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с, - повідомляють синоптики.

Температура повітря на узбережжі морів + 23-28°, на заході та півдні країни місцями +30-32°; у північно-східній частині + 21-26°.

У Києві та області - без опадів. Вітер - північно-східний, 3-8 м/с.Температура повітря у столиці + 25-27°; в області +23-28°.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 4 вересня
