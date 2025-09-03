Сьогодні в Китаї пролунав сигнал, який має струсити всіх

Спільний парад Москви й Пекіна — це не просто шоу, це вирок старому світу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав громадський діяч Юрий Путник.

На думку Путника, вони сказали вголос те, що ще вчора боялися думати:

Захід більше не головний.

Вони готові йти війною до кінця.

Вони зневажають санкції і сміються з демократії.

– Їхня ставка проста: диктатури можуть топити у крові сотні тисяч своїх рабів, а вільні нації зламаються від першої сотні трун.

І знаєте що? Вони вже не бояться це озвучувати.

Україна — на передовій цієї битви цивілізацій.

Не Америка, не Німеччина, не Париж чи Брюссель.

Ми. Наші міста, наші солдати, наші діти.

Ми — щит і водночас мішень,

Захід має зрозуміти: якщо ми впадемо, впадете й ви, - пише Юрій Путник.

Не від комфортних диванів, не від санкцій — а від тих, хто вже йде за вами.

"А ми, українці, маємо усвідомити: битва тільки починається. Виживуть лише сильні, організовані та безкомпромісні.

Тому час перестати жити у півсні.

Це не «ще одна війна десь далеко» — це початок нового світу.

І він або буде наш, або нас не буде", – пише Путник.