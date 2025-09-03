«Діамантова ліга»: призові українських легкоатлетів в сезоні-2025

За змагальний рік «синьо-жовті» спортсмени 17 разів виступали на етапах «Діамантової ліги».

Як інформує "Суспільне Спорт", олімпійській чемпіонці та володарці світового рекорду жіночих стрибків у висоту Ярославі Магучіх вистачило семи стартів у сезоні, аби заробити 57 тисяч доларів призових.

У фіналі змагань Магучіх стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги», перервавши свою серію з трьох титулів у кар'єрі.

Інший стрибун у висоту, бронзовий призер Євро-2024 Олег Дорощук вдруге поспіль взяв участь у «Діамантовій лізі»: провів чотири старти - в усіх виборював медалі й отримав 36 тисяч доларів призових. Дорощук пройшов у фінал у Цюриху та став віцечемпіоном турніру.

Видання додає, що Дмитро Нікітін (стрибки у висоту) дебютував на «Діамантовій лізі», взявши участь на етапі в Брюсселі (Бельгія), де заробив 500 доларів.