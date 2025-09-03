У Дніпрі і Кривому Розі затримали коригувальників ударів РФ по Силах оборони та підприємствах

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпропетровській області ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які коригували російські ракетно-дронові атаки по Силах оборони та підприємствах, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, агенти були розосереджені по різних частинах області, а їхнім завданням був збір і передача відповідних фото і координат.

У Дніпрі затримали 48-річну працівницю кондитерського заводу, яку росіяни завербували через її знайомого, що перебуває в російському полоні.

Жінка погодилася передавати спецслужбістам РФ інформацію про наслідки повітряних атак по обласному центру.

За допомогою агентки загарбники намагалися скоригувати повторні удари по провідних підприємствах важкої промисловості України.

Одночасно фігурантка виконувала ще одне замовлення: поширювала із власної сторінки в ТікТоці змонтовані ворогом відеоролики із закликами до українців скласти зброю перед росіянами.

У Кривому Розі затримали 45-річного колишнього міліціонера, який наводив атаки росіян на запасні командні пункти й об’єкти укриття Сил безпеки та оборони на території міста.

Задокументовано, як він шпигував поблизу локацій підрозділів поліції та Національної гвардії, які беруть участь у боях і відбивають повітряні напади РФ на прифронтову громаду.

Співробітники СБУ затримали агента й убезпечили місця базування українських захисників.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ворога, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ForUA повідомляв, що контррозвідка СБУ затримала 18-річного студента, який готував повітряні атаки РФ по об'єктах Сил оборони у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.