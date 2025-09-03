Зеленський і європейські лідери поговорять з Трампом: що відомо

Президент України Володимир Зеленський та лідери ЄС завтра, 4 вересня, зателефонують Дональду Трампу. Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляє видання, після завершення зустрічі Коаліції рішучих відбудеться розмова з Дональдом Трампом.

У ній будуть брати участь Володимир Зеленський і європейські лідери, зокрема Еммануель Макрон.

Попередньо відомо, що головною темою розмови будуть гарантії безпеки для України.

Видання зазначає, що близько 30 світових лідерів підбиватимуть підсумки переговорів щодо безпекових гарантій для України. Ці гарантії розглядають як необхідну передумову для можливої майбутньої мирної угоди.

Очікується, що Володимир Зеленський прибуде до Парижа сьогодні ввечері.

Раніше ForUA повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявив, що фундаментом майбутніх безпекових гарантій для України стануть потужні та численні Збройні сили.

За словами президента, партнери готові визначати свої внески у сфері оборони на суші, морі, у повітрі та кіберпросторі.