Війна

Бізнесмени продали ЗСУ бракованих шоломів та бронежилетів на 28 мільйонів

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Волинської обласної прокуратури про стягнення з ТОВ на користь Волинської обласної військової адміністрації 28,2 млн грн - вартості поставлених підприємством неякісних бронежилетів та бойових шоломів.

У квітні 2022 року підприємство, на виконання укладених контрактів, поставило Волинській обласній військовій адміністрації 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб ЗСУ, повідомляє Офіс генпрокурора.

Згодом з'ясувалося, що вони не можуть бути використані військовослужбовцями за призначенням, адже жоден з бронежилетів не витримав балістичних випробувань щодо стійкості до засобів ураження, а бойові шоломи не могли виконувати основну функцію – захистити голову людини від ураження елементами вогнепальної зброї. 

Прокуратура звернулась до суду, аби стягнути із постачальника вартість неякісних товарів – і суд задоволив позовні вимоги прокурорів. 

За позовом Волинської обласної прокуратури, пред’явленим у минулому році, з цієї ж ТОВ на користь Волинської обласної військової адміністрації також було стягнуто штраф у розмірі 5,6 млн. грн. за поставку неякісних бронежилетів та бойових шоломів.

