На Харківщині співробітниця моргу обкрадала тіла загиблих військових

У Харківській області викрили молодшу медичну сестру моргу, яка крала особисті речі, зокрема золоті прикраси та мобільні телефони, із тіл загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Розслідування розпочалося після звернення дружини загиблого воїна, яка помітила зникнення обручки. Слідство встановило, що до злочину причетна працівниця Чугуївського відділення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними слідства, жінка систематично привласнювала речі, іноді зрізаючи обручки з пальців за допомогою плоскогубців. Викрадені прикраси вона здавала до ломбардів.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час обшуку у неї знайшли велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.

Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство також перевіряє причетність інших працівників до цих злочинів.